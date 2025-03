Danse avec les Stars : Antoine Dupont remplace un danseur !

Amadou Diawara

Antoine Dupont serait actuellement en couple avec une ancienne miss France et miss Univers. En effet, la star du XV de France aurait démarré une relation amoureuse avec Iris Mittenaere. Avant Antoine Dupont, la jeune femme de 32 ans a fréquenté le dernier vainqueur de l'émission Danse avec les Stars : Anthony Colette.

Lors du choc entre la France et l'Irlande, Antoine Dupont a vécu une terrible mésaventure. Si les Bleus se sont imposés (27-42) à l'Aviva Stadium, le star tricolore a été victime d'une grosse blessure. En effet, Antoine Dupont souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Ainsi, il va être écarté des terrains pendant plusieurs mois pour soigner son pépin physique. Mais heureusement pour Antoine Dupont, il ne va pas traverser cette épreuve seul.

Spotted : Iris Mittenaere & Antoine Dupont au Kalamata hier soir à Paris



XOXO 💋 https://t.co/1mEDXXVrhl pic.twitter.com/q3O1fCq6P9 — AQABABE (@AQABABE_) March 17, 2025

Avant Dupont, Mittenaere était en couple avec Colette

D'après Aqababe, Antoine Dupont aurait trouvé l'amour. A en croire le bloggeur, le numéro 9 habituel du XV de France serait en couple avec Iris Mittenaere, ancienne miss France et miss Univers. « Ma source les avait spotted (repéré, ndlr) en Suisse en février et vient de les recroiser à l’instant main dans la main dans une rue du 2e arrondissement de Paris ! », a annoncé Aqababe, qui a d'ailleurs publié une vidéo où on peut voir Antoine Dupont et Iris Mittenaere ensemble dans un restaurant parisien.

«On ne se voit plus, mais...»

Avant son idylle avec Antoine Dupont, Iris Mittenaere a côtoyé une autre personnalité de la télévision. En effet, l'ex-miss France et Univers 2016 a fréquenté Anthony Colette, avec qui elle a participé à la saison 9 de l'émission Danse avec les Stars en 2018. Vainqueur de la dernière édition de DALS avec Natasha St-Pier, le danseur professionnel n'est pas de la partie cette année. Le 25 février dernier, Anthony Colette s'était livré sur sa relation avec Iris Mittenaere après leur rupture, révélant qu'ils étaient encore en contact. « Aujourd'hui, on ne se voit plus, mais on s'écrit de temps en temps pour diverses raisons », a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé à LeBouseuh.