Affaire Jégou-Auradou : L’annonce cash du XV de France !

Axel Cornic

L'été dernier, le monde du sport français a été secoué par la sombre affaire de viol aggravé qui a concerné Hugo Auradou et Oscar Jégou. L’enquête de la justice argentine a finalement débouché sur un non-lieu et les deux joueurs ont ainsi participé au 6 Nations 2025, remportant d’ailleurs le titre avec le XV de France.

Certains auraient peut-être aimé une sanction plus longue. Appelés pour la tournée en Argentine l’été dernier, Oscar Jégou et Hugo Auradou ont surtout fait parler d’eux dans les rubriques judiciaires. Les deux ont en effet fait l’objet d’une enquête pour viol aggravé, avec les poursuites qui ont finalement été abandonnées après plusieurs mois de polémique.

Jégou et Auradou déjà de retour

Ils ont ainsi pu peu à peu faire leur retour à la vie normalement et cela a été le cas avec leurs clubs de la Section Paloise et du Stade Rochelais. Mais cela ne s’est pas fait sans remous ! Jégou comme Auradou ont en effet été copieusement sifflés, ce qui n’a toutefois pas empêché Fabien Galthié de les convoquer pour le Tournoi des 6 Nations, seulement quelques mois après leurs frasques en Argentine.

« A partir du moment où la justice a fait son chemin, ils sont sélectionnables »

Finalement, Oscar Jégou et Hugo Auradou auront participé au titre de Champion du XV de France, le 27e de son histoire. Mais cela n’a pas totalement fait disparaitre les polémiques, puisque Galthié a une nouvelle fois été interrogé sur l’affaire de l’été dernier après la fin de ce 6 Nations 2025. « Ils ont été jugés par la justice. Ils ont été jugés non coupables. A partir du moment où la justice a fait son chemin, ils sont sélectionnables » a expliqué le sélectionneur français, sur France Inter. « On a le droit de se tromper mais on a le droit à la rédemption. On peut avoir une deuxième chance. Ils sont en train de la saisir ».