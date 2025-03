«Horrible», voilà le vrai visage d’Antoine Dupont !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

De par son statut de grande star du XV de France et du Stade Toulousain, Antoine Dupont est devenu, au fil des années, un homme ultra médiatisé avec une image à soigner. Et pourtant, dans l'intimité, le demi de mêlée des Bleus semble avoir un tout autre visage comme en témoignent ses proche. Sa mère et son frère dévoilent le vrai tempérament bagarreur de Dupont lorsqu'il était enfant.

Tout le monde connait le Antoine Dupont des terrains de rugby, leader charismatique du XV de France et considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde depuis maintenant plusieurs années. Mais comment était le natif de Lannemezan dans l'intimité lorsqu'il était enfant ? À travers un documentaire diffusé sur France 2, les proches de Dupont ont pris la parole à ce sujet pour évoquer son vrai visage. Et c'est notamment le cas de sa mère pour décrit un garçon très bagarreur.

Antoine Dupont, le roi de la bagarre

« Quand il était jeune, il fallait avoir les bons arguments pour qu’il obéisse. Il nous tenait tête s’il pensait avoir raison et ça n’a pas changé. Il était tout le temps à fond. Avec son frère Clément, il jouaient ensemble et se battaient pas mal. Souvent ça finissait mal, et souvent Antoine provoquait Clément et le poussait dans ses limites jusqu’à ce qu’il craque », confie la mère d'Antoine Dupont. Un tempérament de feu dont son frère, Clément, a été la première victime durant leur jeunesse.

« Il peut être rapidement infect »

« C’est un horrible compétiteur qui ne tolère pas la défaite. Que ce soit un lundi après-midi pour faire une partie de ping-pong, ou quoi que ce soit, je sais qu’il peut être rapidement infect. Je l’ai vécu », révèle le frère d'Antoine Dupont sur le tempérament de la star du XV de France et du Stade Toulousain. Un visage que le grand public n'a jamais vraiment eu l'occasion de voir...