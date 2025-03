Le remplaçant d’Antoine Dupont à deux doigts de tout lâcher ?

Axel Cornic

Ecarté lors du dernier Tournoi des 6 Nations, Maxime Lucu a fait son retour au premier plan face à l’Irlande et l’Ecosse, assurant le titre aux XV de France. Une année bien remplie pour celui qui a remplacé Antoine Dupont, victime d’une grave blessure au genou et absent pour les huit prochains mois.

Certains l’avaient oublié. Alors que tout était noir en Irlande, après la sortie d’Antoine Dupont peu avant la demi-heure de jeu, Maxime Lucu a rallumé la lumière. Le demi de mêlée de l’UBB a été impérial et a grandement participé à la victoire historique du XV de France, à l’Aviva Stadium de Dublin (27-42).

« Je me suis dit que le XV de France c’était peut-être derrière moi »

Mieux, il a guidé les Bleus jusqu’à un titre qui leur échappait depuis 2022, avec une victoire acquise au Stade de France, face à l’Ecosse (35-16). « Je me suis dit que le XV de France c’était peut-être derrière moi » a confié Lucu après ce sacre, au micro de RMC Sport. « Je n’avais pas satisfait le staff donc je me suis dit que je ne reviendrais pas à ce poste, surtout vu la concurrence qu’il y a. Ce n’est jamais évident de subir des échecs, il a fallu se remettre en question. Donc je me suis posé la question »

« Aller jusqu’à la Coupe du monde serait très beau pour moi »

Opposé notamment à Nolann Le Garrec, il a finalement su convaincre Fabien Galthié et son staff. « Après je me suis remobilisé pour le club, pour montrer que c’était juste un échec, une mauvaise passe. J’ai fait ça plutôt bien et ça m’a permis de retrouver l’équipe de France. Et quand je suis revenu, ça a été un soulagement » a expliqué Maxime Lucu. « Déjà d’être dans le groupe et puis je me suis dit qu’il fallait aller chercher des caps et apporter ce que je pouvais. Je voulais déjà revenir et maintenant je veux continuer et participer à chaque tournée. Aller jusqu’à la Coupe du monde serait très beau pour moi »