XV de France : Menacé, Galthié annoncé à l’étranger !

Pour la première fois depuis 2022, le XV de France a remporté le Tournoi des VI Nations. L'équipe de Fabien Galthié termine cette compétition avec quatre victoires et une défaite (face à l'Angleterre). Mais cette victoire donne un crédit supplémentaire au sélectionneur, bien parti pour diriger ce groupe lors de la prochaine Coupe du monde en 2027.

Le XV de France a renoué avec la victoire. Le groupe de Fabien Galthié a remporté son premier trophée depuis le Tournoi des VI Nations 2022 en battant l’Ecosse ce samedi (42-27). Un trophée qui ne fera pas oublier la déception du Mondial 2023, mais qui permet à cette équipe de voir la suite avec un peu plus d’optimisme. Surtout pour Fabien Galthié, dont l’avenir a été discuté l’année dernière après la défaite face à l’Afrique du Sud.

« Ça a tangué »

« Ça a tangué pour lui après la Coupe du monde 2023 » a déclaré l’ancien international français Cédric Heymans. Mais avec cette victoire, Fabien Galthié s’est, sans doute, offert un nouveau mandat de quatre ans. Comme indiqué par Philippe Saint-André, le technicien devrait être à la tête de cette équipe lors du prochain Mondial en 2027, organisé en Australie.

L'avenir de Galthié est scellé

« Il n'a jamais été sur la sellette. Depuis son arrivée, on est à 80% de victoires contre 30/50% auparavant. Rien n’a été remis en question, il n’a jamais été sous la pression du président de la FFR. Il a une génération exceptionnelle, il vient de gagner son deuxième tournoi et se prépare à aller en Australie et j’espère, pour être champion du monde. Il est mis sous pression par les médias, les Français, mais sinon il n’a jamais été en difficulté ». a confié l’ancien sélectionneur du XV de France sur le plateau des Grandes Gueules du Sport sur RMC ce dimanche.