Problème d’alcool au XV de France : Ntamack en remet une couche !

Vainqueurs du Tournoi des 6 Nations samedi soir après leur succès face à l'Ecosse, les joueurs su XV de France ont fêté ça sobrement au Stade de France, non sans un certain regret. L'alcool est en effet devenu un sujet sensible chez les Bleus depuis la tournée estivale en Argentine, et certains joueurs comme Romain Ntamack semblent d'ailleurs fortement le regretter.

Suite à la tournée estivale en Argentine assez désastreuse du XV de France en 2024, la Fédération Française de Rugby avait décidé de prendre certaines décisions radicales au sujet de la consommation d'alcool. C'est notamment la raison pour laquelle les joueurs n'ont pas pu en consommer au Stade de France samedi soir après la victoire contre l'Ecosse, offrant le sacre dans le Tournoi des 6 Nations. Et certains joueurs, à commencer par Louis Bielle-Biarrey, n'ont pas dissimulé leur frustration sur cette interdiction de pouvoir fêter dignement ce titre avec un petit verre d'alcool.

« Une petite bière quand même... »

Après le match, alors que les joueurs du XV de France faisaient la fête en compagnie des proches, l'ailier de l'UBB et des Bleus a regretté ces nouvelles règles mises en place dans le groupe : « Ça a été un peu mou dans le vestiaire, à cause de l’absence d’alcool. Une petite bière quand même ça aide. C’est pour ça que j’ai hâte d’aller sur la péniche », a confié Louis Bielle-Biarrey, dans des propos rapportés par Le Parisien. Et le son de cloche était à peu près similaire chez Romain Ntamack, le demi-d'ouverture du XV de France.

« On va fêter comme il faut »

« On va fêter ça comme il faut. Ce n’est pas anodin, il ne faut pas banaliser cela », a indiqué le joueur du Stade Toulousain, laissant clairement entendre que les joueurs du XV de France se rattraperaient dans la virée nocturne qui a suivi les festivités du Stade de France où la consommation d'alcool était donc interdite. Pour rappel, dans un entretien accordé à L'EQUIPE en octobre dernier, Fabien Galthié avait reconnu un vrai problème à ce sujet chez certains joueurs de rugby : « Dans une équipe de rugby, je pense que 33% de joueurs ne boivent pas d'alcool du tout malgré le fait qu'ils aient été éduqués avec cette présence-là. 33% boivent mais contrôlent très bien et enfin 33% ont des fragilités par rapport à leur enfance, par rapport au fait que très tôt, parfois dans le car, ils ont commencé à consommer », confiait le sélectionneur du XV de France.