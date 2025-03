Antoine Dupont, le beau geste à 200.000€ !

Axel Cornic

Seulement quelques mois après une médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Antoine Dupont a soulevé un nouveau trophée en remportant le 6 Nations avec le XV de France. Le capitaine était présent au Stade de France en dépit de sa grave blessure au genou, pour fêter l’évènement avec ses coéquipiers.

Il avait raté la dernière édition à cause de son passage au 7, mais Antoine Dupont a fait un retour fracassant dans le Tournoi des 6 Nations. Meilleur joueur de la 3e journée, le capitaine du XV de France a confirmé son statut de meilleur joueur de la planète avec des prestations de haut niveau. Malheureusement, il a été stoppé par une grave blessure au genou en Irlande.

A quand le retour ?

Absent lors de la dernière journée du 6 Nations 2025, Dupont devrait normalement être de retour pour l’édition de l’année prochaine. Pourtant, de plus en plus de sources autour du joueur évoquent un possible come-back dès le mois de novembre ! Et ce sera pour du très lourd, puisque le XV de France affrontera notamment l’Afrique du Sud, qui l’avait éliminé en quart de finale de la Coupe du monde 2023. A noter que les Bleus ont également une tournée cet été en Nouvelle-Zélande, mais même sans cette blessure le demi de mêlée ne devait pas y participer.

Dupont donne son maillot pour la bonne cause

En attendant, Antoine Dupont participe à des évènements caritatifs, avec une vente aux enchères programmée pour le 30 mars prochain en marge du derby entre Auch et Lannemezan. Le capitaine du XV de France a donné un maillot dédicacé, tout comme ses coéquipiers Anthony Jelonch et Grégory Alldritt, tandis que la légende Serge Blanco a donné l’un e ses trophées de meilleur joueur. L'argent levé avec cette mise aux enchères servira à financer l’installation d’une statue de Jacques Fouroux pour marquer les 20 ans de son décès, qui devrait couter entre 150.000 et 200.000€.