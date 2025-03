Ntamack : L’histoire «incroyable» de Galthié !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la victoire en Irlande, le XV de France devait s’imposer contre l’Ecosse pour remporter le Tournoi des VI Nations. Au Stade de France, les hommes de Fabien Galthié, pourtant sans Antoine Dupont, ont fait le boulot pour remporter le Graal. Un sacre sur lequel le sélectionneur du XV de France et l’histoire derrière celui avec notamment Romain Ntamack.

Voilà un nouveau titre à mettre à l’actif du XV de France ! En effet, en cette année 2025, les Bleus ont remporté le Tournoi des VI Nations. Pourtant, ce n’était pas gagné. Avec la défaite des joueurs de Fabien Galthié en Angleterre, les chances de l’emporter avaient largement diminuer. De plus, ça avait commencé avec un point noir pour le XV de France lors de la victoire face au Pays de Galles. Romain Ntamack avait été exclu, manquant alors les deux rencontres suivantes. Mais tout cela rend la consécration plus belle aux yeux de Fabien Galthié.

« J’adore ce Tournoi, il est incroyable »

Dans un entretien accordé à L’Equipe, Fabien Galthié est revenu sur la victoire du XV de France dans le Tournoi des VI Nations. Le sélectionneur a alors confié : « Que représente ce titre à ce moment de ma carrière ? : Un soulagement. J’adore ce Tournoi, il est incroyable, il y a toute une histoire. Le carton rouge de Romain (Ntamack face au pays de Galles), l’absence de Thibaud Flament (pays de Galles et Angleterre), les questions qu’on se pose sur le cinq de devant avec (Tevita) Tatafu qui est blessé. Puis la défaite en Angleterre (26-25) et cette décision de bouger les lignes et de créer de l’émulation. Il faut performer, sinon tu ne joues pas en équipe de France. Il a fallu trouver des clés, on a passé le banc en 7-1… Et il y a eu l’Irlande, où l’équipe a dit : non, ça ne va pas se passer comme les matches précédent ».

Une exclusion qui a fait du bruit

Cette exclusion de Romain Ntamack avait fait énormément parler, encore plus suite à la différence de traitement avec l’Irlandais, Garry Ringrose. « Clairement, j'ai ressenti une forme d'injustice et d'incompréhension. On avait monté un dossier et bien bataillé pour prouver que j'allais jouer avec mon club. Et quand on voit que dix jours après la commission prend une décision différente (pour Ringrose), c'est assez incompréhensible », avait le demi d’ouverture du XV de France et du Stade Toulousain.