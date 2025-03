Romain Ntamack : C'est inédit, la bombe est lâchée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vainqueur du Tournoi des VI Nations, le XV de France se tourne désormais vers ses prochains objectifs à commencer par la tournée estivale en Nouvelle-Zélande. Traditionnellement, elle est réservée à des joueurs moins capés compte tenu du fait qu'elle se déroule peu de temps après la finale du Top 14, ce qui donne l'occasion au sélectionneur de tester de nouvelles choses. Mais Romain Ntamack lâche une petite bombe.

Romain Ntamack a fait un retour en puissance avec le XV de France. Le demi d'ouverture du Stade Toulousain, qui avait manqué la préparation de la dernière Coupe du monde était de retour pour le Tournoi des VI Nations. Expulsé dès le premier match contre le Pays de Galles, Ntamack avait raté les deux rencontres suivantes en Angleterre et en Italie. De retour pour défier l'Irlande et l'Ecosse, le numéro 10 des Bleus est rapidement redevenu indispensable notamment par son implication défensive. Et visiblement, après avoir retrouvé sa place, Romain Ntamack ne compte plus céder sa place. Y compris pour la tournée estivale en Nouvelle-Zélande qui n'est pourtant pas censée concerner les cadres du XV de France qui sont généralement impliqués dans les phases finales du Top 14, et surtout ceux qui sont en finale. Et cette année encore, les Toulousains font parties des favoris.

Ntamack lâche une bombe pour cet été

« Depuis le début du mandat de Fabien (Galthié), il est acquis que les finalistes ou les éléments dits premiums sont protégés, ce qui fait que je n’ai pas encore connu de tournée. Mais une tournée chez les All Blacks, il n’y en a pas cinquante. C’est à ne pas négliger. Ce seront des matchs extraordinaires à disputer. Qu’il y ait Toulouse ou non en finale du championnat, j’irai avec grand plaisir », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.

Plusieurs cadres présents pour la tournée estivale ?

Et Romain Ntamack ne s'arrête pas là, assurant qu'il ne sera peut-être pas le seul cadre à prendre part à la tournée estivale : « J’en ai parlé avec d’autres joueurs qui ne sont pas fermés à l’idée d’y aller. Après, il faut que la Ligue et la Fédé en discutent. Mais à mon sens, s’il y a une concession à faire, ce serait pour celle-là. D’autant que, d’après ce que j’ai compris, ce pourrait être les dernières tournées d’été. » Si cela se confirme, ce serait une petite bombe puisque Fabien Galthié n'avait pas pris pour habitude de concerner ses joueurs majeurs lors des tournées estivales. Il faut dire que les Bleus affronteront trois fois les All-Blacks sur leurs terres. Et pour un tel défi, Fabien Galthié aura besoin de ses meilleurs joueurs.