Ntamack : Le coup dur après Antoine Dupont !

Sans un Antoine Dupont forfait pour la dernière journée, le XV de France a remporté le Tournoi des 6 Nations 2025. Mais il faudra très vite tourner la page, puisque les internationaux français vont retrouver leurs clubs respectifs pour une fin de saison qui s’annonce bouillante, en Champions Cup comme en Top 14.

La messe annuelle du rugby européenne s’est terminée sur un sacre de la France. Après avoir vu le Grand Chelem s’envoler avec la défaite en Angleterre, les hommes de Fabien Galthié ont réussi à relever la tête avec une victoire historique en Irlande (27-42) et un dernier feu d’artifice au Stade de France, face à l’Ecosse (35-16).

Dupont out pour au moins huit mois

On a pu voir Antoine Dupont, pourtant gravement blessé au genou, lors de la cérémonie de remise du trophée. Mais il n’était que de passage, puisque le capitaine du XV de France va devoir se faire opérer et respecter une longue convalescence d’une durée estimée entre huit et neuf mois. Il va donc rater toute la fin de la saison avec le Stade Toulousain, qui après le doublé de l’année dernière semble être un sérieux candidat à une nouvelle victoire en Champions Cup et en Top 14.

Toulouse à Bordeaux sans ses stars

Mais Ugo Mola va également devoir faire à moins d’autres internationaux ! Le Stade Toulousain a en effet annoncé ce mardi que les 12 internationaux sacrés lors du 6 Nations 2025 auront droit à des vacances et ne seront donc pas là pour le choc de la 19e journée du Top 14, face à l’UBB. On ne verra donc pas Romain Ntamack, ni Thomas Ramos, Peato Mauvaka, François Cros ou encore Thibaud Flament sur la pelouse de Chaban-Delmas, le 23 mars prochain. A noter que Ange Capuozzo et Blair Kinghorn, respectivement international italien et écossais, ont également eu droit à des vacances.