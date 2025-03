Antoine Dupont, la séparation déchirante

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dans le sprint final du sacre français au Tournoi des 6 nations, Antoine Dupont a été stoppé net par deux joueurs irlandais qui lui ont infligé une rupture des ligaments croisés dans le cadre d’un ruck. Le capitaine et demi de mêlée du XV de France sera donc sur la touche pour plusieurs mois. Un divorce forcé, mais temporaire, qui touche son compagnon d’armes Romain Ntamack.

Le XV de France a connu une fin de Tournoi des 6 nations magique avec une victoire contre l’Écosse (35-16) synonyme de sacre, le premier pour les Bleus depuis 2022. Cependant, Antoine Dupont n’a que partiellement pris part à la fête samedi dernier au Stade de France. Et pour cause, une semaine plus tôt en Irlande (42-27), un déblayage rugueux signé Andrew Porter et Tadhg Beirne en sortie de ruck lui a valu une rupture des ligaments croisés du genou droit.

«On a perdu un super joueur, un super gars»

Une absence donc de plusieurs mois, le privant du match du titre face au XV du Chardon ainsi que des prochaines échéances avec le XV de France et le Stade toulousain. Une séparation forcée que ne vit pas bien Romain Ntamack, son compère de charnière à la fois en club et en sélection. « Je suis tellement désolé pour lui. Au-delà d’être mon partenaire à la charnière, c’est le meilleur joueur du monde depuis des années. On a perdu un super joueur, un super gars ».

«Je suis passé par là, lui aussi»

Victime également d’une rupture des ligaments croisés, mais du genou gauche, en août 2023, Romain Ntamack avait été contrait de faire une croix sur la Coupe du monde à l’époque. Sachant pertinemment ce que traverse Antoine Dupont à l’instant T, l’ouvreur a compati pour le média spécialisé. « C’est dommageable pour la France et pour Toulouse. Je suis passé par là, lui aussi. Je sais qu’il s’en relèvera et qu’une fois qu’il reviendra sur les terrains, tout repartira comme avant ».