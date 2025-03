Antoine Dupont : Retour confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit contre l'Irlande, Antoine Dupont devrait manquer plusieurs mois de compétition et son retour fait débat. Néanmoins, aucun risque ne sera pris et le XV de France confirme que le retour de son capitaine aura probablement lieu lors de la prochaine tournée d'automne pour le choc contre l'Afrique du Sud.

Malgré la victoire du XV de France dans le Tournoi des VI Nations, la blessure d'Antoine Dupont a quelque peu gâché la fête. Le capitaine des Bleus a effectivement été victime d'une rupture des ligaments croisés lors de la magnifique victoire en Irlande. Sa convalescence va donc débuter et devrait le tenir éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Une choses est sûre, il ne rejouera pas cette saison, mais la date de son retour commence à se confirmer.

«Je crois à sa présence avec les Bleus cet automne»

En effet, interrogé par Netwerk 24, Vlok Cilliers, entraîneur du jeu au pied du XV de France, pense pouvoir compter sur Antoine Dupont pour la tournée d'automne. « Antoine fera tout ce qui est en son pouvoir pour être sur pied le plus rapidement possible. Nous jouons les Boks dans huit mois. Tout dépend de sa convalescence mais je crois à sa présence avec les Bleus cet automne », assure-t-il avant de faire référence au retour express de Siya Kolisi. Le troisième ligne des Boks était effectivement revenu à temps pour disputer le Mondial, quasiment huit mois après sa rupture des ligaments croisés. « Siya a montré avant la Coupe du monde 2023 que c’était possible », se réjouit Vlok Cilliers.

«C’est un joueur qui souffre»

Au micro de France Inter, Fabien Galthié avait également évoqué la situation d'Antoine Dupont. « C’est un joueur qui souffre, ces blessures au genou sont très douloureuses et complexes à réparer. Il a voulu rester avec l'équipe, il est très ami avec des joueurs, il donne beaucoup au niveau du leadership et de l'avoir avec nous nous a permis de constater qu'on fait un sport où on peut tout perdre en un instant. Tu peux être le meilleur joueur du monde et la seconde d'après plus rien. Mais il reste l’équipe, à laquelle tu te raccroches », expliquait le sélectionneur du XV de France lundi.