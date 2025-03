XV de France - Alcool : Le problème réglé en direct par Galthié

Axel Cornic

Si le rugby est aux anges après le titre du XV de France lors du Tournoi des 6 Nations qui vient de se terminer, tous les problèmes de la fin d’année 2024 n’ont pas été oubliés. C’est le cas de l’épineux sujet de la place de l’alcool dans le rugby professionnel, devenu un véritable problème après les scandales de l’été dernier, autour de Melvyn Jaminet ou encore d’Oscar Jégou et Hugo Auradou.

L’été 2024 a été une période noire pour le rugby français. Ce sport s’est en effet retrouvé entaché de non pas une, mais bien deux très grosses polémiques ! Il y a en effet eu Melvyn Jaminet et son dérapage raciste sur les réseaux sociaux, ainsi que l’affaire de viol aggravé qui a concerné Oscar Jégou et Hugo Auradou.

« Les dérives sociales touchent aussi notre univers »

Il existe un point commun assez évident dans ces deux affaires : l’alcool. Il a été prouvé que les trois joueurs du XV de France était passablement alcoolisés lors des faits qui leur ont été reprochés, ce qui a donc donné lieu à des vifs débats. Invité de France Inter tout récemment, Fabien Galthié s’est une nouvelle fois exprimé sur ce sujet. « On est dans un monde imparfait. On est un sport d’équipe avec des valeurs de solidarité, d’engagement, de courage mais avec des imperfections. On est totalement lié à l’évolution de notre société. Les dérives sociales touchent aussi notre univers » a expliqué le sélectionneur français, qui a récemment vu son équipe remporter le 6 Nations 2025.

« La troisième mi-temps, c’est très important »

« Suite aux différentes histoires que l’on a pu connaître et qui ont été révélées on n’a pas d’autre choix que de faire notre propre introspection et essayer de trouver des solutions » assuré Galthié, avant de toutefois louer l’institution qu’est “la troisième mi-temps". « On a besoin de joie pour jouer à ce jeu. La troisième mi-temps, c’est très important, le moment festif où on se rassemble aussi. On partage aussi un moment avec l’adversaire pourtant on s’est cogné avec lui pendant une heure et demie. On a besoin d’un équilibre ».