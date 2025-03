Antoine Dupont avec une Miss France, la presse people en rajoute une couche !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Grièvement blessé face à l’Irlande, Antoine Dupont, victime d’une rupture des ligaments croisés, fait actuellement parler de lui… pour de l’extra-sportif. En effet, sa vie amoureuse est désormais étalée dans les pages de la presse people. Alors que son histoire d’amour avec Iris Mittenaere avait été révélée sur les réseaux sociaux dernièrement, voilà que Paris Match a apporté des photos.

Jusqu’à présent, Antoine Dupont était resté très discret en ce qui concerne sa vie privée et notamment ses histoires d’amour. Mais étant désormais plus qu’un joueur de rugby, le demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain est désormais épié par tout le monde. Et c’est ainsi que ces derniers jours, le bloggeur Aqababe avait révélé au grand jour le début d’histoire entre Antoine Dupont et Iris Mittenaere, ancienne Miss France et Miss Univers. Une relation qui se confirme aujourd’hui plus que jamais avec les dernières révélations de Paris Match dans son édition de ce mercredi.

Relation confirmée

Désormais, la relation entre Antoine Dupont et Iris Mittenaere semble faire de moins en moins de doute. En effet, l’hebdomadaire français a sorti des photos des deux célébrités étant très proches. « La star du rugby et l'ancienne Miss France n'ont d'yeux que l'un pour l'autre ces dernières semaines. Sur la pelouse, ce génie a le don de nous surprendre. En dehors aussi. C'est au bras d'une Miss Univers que le joueur né dans les Hautes-Pyrénées a fêté la victoire du XV de France à l'issue du tournoi des Six-Nations. Le rugbyman que la planète nous envie, souvent classé dans le top 3 des sportifs préférés des Français, et la reine de beauté venue du Nord ont tout du it couple », peut-on notamment d’abord lire. Il est également écrit à propos d’Antoine Dupont et Iris Mittenaere : « Rien de plus doux que les sentiments pour apaiser ses blessures. Il marche sur des béquilles mais un regard d'elle peut le faire flancher. Touché au genou face à l'équipe d'Irlande, le demi de mêlée toulousain ne rechaussera pas les crampons avant huit mois... Pourtant il a déjà retrouvé le sourire. Pour l'influenceuse aussi, ces débuts ont la vertu d'un baume. En 2024, elle annonçait sa séparation d'avec son fiancé, avant de vivre une histoire qui s'est terminée au tribunal pour des faits de violences conjugales dont elle a été victime. Aujourd'hui, Iris Mittenaere n'a plus qu'une rupture à surmonter : celle des ligaments croisés du meilleur joueur du monde »

Du bon temps proche des Champs-Elysées

Comme expliqué, ces photos d’Antoine Dupont et Iris Mittenaere datent du 16 mars dernier, lendemain du sacre du XV de France lors du Tournoi des VI Nations. Accompagnés notamment d’Anthony Jelonch, autre joueur de rugby tricolore, ainsi que de Léna Situations et Bigflo et Oli, ils étaient partis passer du bon temps dans un restaurant parisien proche des Champs-Elysées, dont ils sont partis vers 3 heures du matin. Ces clichés confirment donc le début de relation entre Antoine Dupont et Iris Mittenaere à propos de qui certaines rumeurs avaient déjà rapporté des regards complices et une bonne entente.