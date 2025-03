Cherki au PSG : L’annonce inattendue de Pascal Praud !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Didier Deschamps accusé de racisme ? Le sous-entendu de Karim Zeribi après la non convocation de Maghnès Akliouche et de Rayan Cherki au micro de Sud Radio a fait réagir la classe médiatique, à commencer par Pascal Praud. Sur C News, le journaliste a démonté cette affirmation, en évoquant le cas Rayan Cherki.

Révolté par l’absence de Maghnès Akliouche et de Rayan Cherki dans la dernière liste de Didier Deschamps, Karim Zeribi a porté de lourdes accusations. « Tu mets des gens qui sont en méforme, qui reviennent de blessures ou qui ne sont pas titulaires dans leur club, c'est que tu as un problème avec ces garçons là. Qu'est-ce qui fait leur point commun ? Ce sont des franco-algériens. J'espère qu'ils vont choisir l'Algérie » a confié l’ancien député européen. De là à traiter Didier Deschamps de raciste, il n’y a qu’un pas.

Praud répond à Zeribi

Mais pour Pascal Praud, la question d’un supposé racisme n’a rien à voir avec l’absence de Cherki, annoncé comme un « génie du football » par Zeribi. « Ce que dit Karim Zeribi est faux ! C'est attiser toutes les haines dans une société. Il demande à Didier Deschamps de commenter les raisons pourquoi il n'a pas sélectionné Rayan Cherki. Il va commenter les 800 joueurs qu'il ne prend pas ? Il y a plein de joueurs que Didier Deschamps ne prend pas ! » a confié l’animateur.

« Ill ne serait pas à Lyon »

Selon lui, si Cherki avait le niveau international, il serait dans un top club européen, possiblement au PSG. « Quelle violence ! Si Rayan Cherki était un phénomène du football comme il le dit, il ne serait pas à Lyon. Il serait au Real Madrid, au Bayern Munich, au PSG. C'est un bon joueur. Pas un phénomène du football » a lâché Praud sur C News. Il faut toutefois rappeler que Cherki avait été ciblé par le PSG l'été dernier, avant de faire volte-face.