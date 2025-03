«Deschamps a un problème avec les Algériens», Pascal Praud hallucine !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Didier Deschamps a fait appel à Désiré Doué pour ce rassemblement de l'équipe de France, certaines absences ont fait du bruit. En effet, Rayan Cherki et Maghnes Akliouche n'ont toujours pas été sélectionnés et une polémique a été soulevée par Karim Zeribi. Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir Pascal Praud.

Didier Deschamps a-t-il un problème avec les Algériens ? C'est ce qu'avait balancé Karim Zeribi. En effet, sur Sud Radio, suite aux non-sélections de Rayan Cherki et Maghnes Akliouche en équipe de France, il avait balancé sur le sélectionneur : « Je pense que Deschamps, c’est Retailleau. Je pense qu’il a un problème avec les Algériens. Je vais mettre les pieds dans le plat. Rayan Cherki et Maghnès Akliouche ? Si tu ne les sélectionne pas et que tu invites des joueurs en méforme, qui reviennent de blessure ou qui ne sont pas des titulaires indiscutables, c’est que tu as un problème avec ces garçons ».

« C'est assez incroyable franchement de dire ça »

Au micro d'Europe 1, Pascal Praud a réagi à ces propos tenus par Karim Zeribi. Le présentateur a alors pris la défense de Didier Deschamps : « C'est assez incroyable franchement de dire ça. Rayan Cherki, c'est surement un très bon joueur à Lyon, il se trouve que c'est Doué qui a été préféré, qui est un joueur du PSG. Cherki est un bon joueur, mais ce n'est pas non plus un joueur d'exception. S'il était un joueur d'exception, il ne serait pas à Lyon, il serait à Barcelone, à Madrid, au Bayern Munich. C'est ça la réalité ».

« Faire ce procès à Didier Deschamps, c'est que la société va mal »

« Faire ce procès à Didier Deschamps, c'est que la société va mal. Vraiment. Et Mr Zeribi ne peut pas penser cela d'un Didier Deschamps. Il ne sélectionne que 25 joueurs donc par définition, il y en a 800 qui ne sélectionne pas. Il ne va pas prendre la parole pour dire pourquoi il ne sélectionne pas les 800 autres », a-t-il poursuivi.