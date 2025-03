Cherki - Deschamps : Le vrai problème est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré son très bel état de forme avec l'OL, Rayan Cherki n'a toujours pas été convoqué en équipe de France par Didier Deschamps. Certains y voient une forme de racisme, mais de son côté, Daniel Riolo recentre sur le débat sur l'aspect sportif et annonce tout simplement que Cherki n'est pas vraiment un profil compatible avec les attentes du sélectionneur national.

Rayan Cherki (21 ans) en équipe de France, c'est pour quand ? Auteur de 8 buts et 18 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison sous le maillot de l'OL, le jeune attaquant a enfin trouvé de la régularité dans ses performances, mais cela n'a pas suffi à ce que Didier Deschamps le convoque pour le rassemblement actuel des Bleus.

Une polémique de racisme pour Deschamps

Certains, comme l'ancien député européen Karim Zéribi, y voient une forme de racisme anti-algérien de la part de Didier Deschamps, d'autant que Maghnès Akliouche (23 ans, AS Monaco) est lui aussi absent de la liste en dépit de sa très bonne saison en Ligue 1.

« Deschamps n’aime pas les fantaisistes »

De son côté, Daniel Riolo apporte une explication purement sportive pour justifier l'absence de Rayan Cherki chez les Bleus : « Ça ne me scandalise pas complètement parce qu’en fait il est assez difficile à placer dans une équipe. Surtout quand tu as des joueurs autour qui sont avec des statuts de vedette comme Dembélé, Mbappé. Il pourrait donner des très bons ballons, mais il a un rôle qui ne va pas être simple. Deschamps n’aime pas les fantaisistes, on le découvre pas maintenant », a-t-il déclaré mardi soir dans l'After Foot, sur RMC Sport.