Zidane, la fin d’un scandale raciste ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir décidé de se passer des services de Rayan Cherki et Maghnes Akliouche dans sa dernière liste en équipe de France, Didier Deschamps a été accusé de racisme par l'homme politique Karim Zéribi. Et d'autres affirment même que ce genre de scandale sera bientôt enterré avec la probable arrivée de Zinedine Zidane à son poste en 2026.

Ce n'est pas un secret, Zinedine Zidane est déjà pressenti pour être le futur successeur de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026. Certains attendent déjà cette nomination de pied ferme, puisqu'ils reprochent à l'actuel sélectionneur national une discrimination dans ses choix pour les Bleus. Et le député Karim Zéribi n'y va pas par quatre chemins pour dénoncer le raciste de Deschamps sur les ondes de Sud Radio.

Deschamps accusé de racisme

« Je pense que Deschamps a un problème avec les Algériens. Je vais mettre les pieds dans le plat. Rayan Cherki et Maghnès Akliouche ? Si tu ne les sélectionnes pas et que tu invites des joueurs en méforme, qui reviennent de blessure ou qui ne sont pas des titulaires indiscutables, c’est que tu as un problème avec ces garçons. Et quels sont leurs points communs ? Ils sont Franco-Algériens », lâche Karim Zéribi.

« Avec Zidane, ils auraient eu leur chance »

Et de son côté, plus mesuré dans ses propos, l'ancien dirigeant du PSG Michel Moulin estime que ce genre de scandale n'aura plus sa place en équipe de France avec Zinedine ZIdane : « Avec Zidane à la tête de l’équipe de France, Cherki et Akliouche auraient eu leur chance, et on aurait enfin pris du plaisir à regarder du football », explique-t-il.