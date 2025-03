«Je suis mort» : A bout de force, un joueur de l’OM dit stop !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien joueur du LOSC, de l'ASSE ou encore de Guingamp, Nolan Roux a évoqué sa deuxième passion : la pêche. Une discipline qu'il pratiquait durant sa carrière de footballeur. Aujourd'hui retraité des terrains, il a initié certains de ses coéquipiers à la pêche, à commencer par Neal Maupay, actuellement sous contrat avec l'OM.

Retraité des terrains depuis 2023, et une dernière pige à Châteauroux, Nolan Roux s’adonne à sa passion : la pêche. Au cours d’un long entretien accordé à L’Equipe, l’ancien joueur français a expliqué son amour pour la nature, mais aussi pour cette pratique, qui s’est invitée, à de nombreuses reprises, au cours de sa carrière.

Roux évoque sa deuxième vie

« Moi, j'en avais besoin. À trois reprises, je suis parti dès le lendemain du dernier match de Championnat à Töcksfors, en Suède, pour pêcher et me ressourcer. Et dès que j'arrivais dans un club, j'allais sur Google Maps et regardais ce qu'il y avait autour pour pêcher. Après une défaite, ça me permettait de positiver. Une fois, je marque avec Brest à Caen, on gagne (2-0, le 28 août 2010), rentre à 4 heures du matin, je file directement prendre mes cannes à pêches chez moi puis au port » a confié Nolan Roux.

« Je n'ai plus de bras ni de jambes »

Roux a eu l’occasion de partager son amour pour la pêche avec d’autres joueurs, et notamment avec Neal Maupay. Mais pas sur que l’attaquant de l’OM ait conservé un bon souvenir de sa sortie. « J’ai vu plein de footballeurs pratiquer la pêche. J'en ai même initié. À Saint-Étienne, Neal Maupay, aujourd'hui à Marseille, a dormi chez moi en préparation estivale. Un matin, on a pris le bateau, il chope un poisson et, au bout de trente secondes de combat, il me dit : ''Prends la canne, je n'en peux plus, je n'ai plus de bras ni de jambes, je suis mort !'' (Rires.) » a-t-il lâché.