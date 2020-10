Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez répond à Lionel Messi après son départ !

Publié le 10 octobre 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que Lionel Messi a publiquement critiqué la direction du FC Barcelone concernant la gestion du cas Luis Suarez, l'attaquant uruguayen n'est pas étonné du soutien de son ami.

« Ce sera bizarre de te voir avec un autre maillot et encore plus de t’affronter. Tu méritais qu’ils te disent adieu comme ce tu es : l’un des joueurs les plus importants de l’histoire du club, qui a réussi des choses importantes avec le groupe et individuellement. Et pas qu’ils te jettent comme ils l’ont fait. Mais la vérité, c’est qu’à ce niveau, plus rien ne me surprend ». Suite au départ de Luis Suarez, Lionel Messi n'avait pas été tendre avec sa direction, reprochant à ses dirigeants la façon dont ils avaient géré la situation du Pistolero transféré à l'Atlético de Madrid. Une prise de position qui n'a pas du tout étonné l'attaquant uruguayen.

«Je n'ai pas été surpris que Messi me soutienne»