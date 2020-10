Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, larmes... Le message poignant de Luis Suarez sur son départ !

Publié le 9 octobre 2020 à 11h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il ne faisait plus partie des plans du FC Barcelone, Luis Suarez a été poussé vers la sortie cet été par sa direction. Maltraité par les dirigeants du Barça, El Pistolero a pu bénéficier du grand soutien de son ami Lionel Messi. A Madrid depuis plusieurs semaines, Luis Suarez est revenu sur les coulisses compliquées de son départ.

Mécontente de sa saison 2019-2020, la direction du FC Barcelone a décidé de procéder à une énorme révolution cet été. Pour mener à bien sa mission, le club catalan s'est débarrasser de plusieurs éléments, tant dans son organigramme, que dans son effectif. Ainsi, Quique Setién, Eric Abidal, Ivan Rakitic (FC Séville), Nelson Semedo (Wolverhampton), Arthur Melo (Juventus) et Luis Suarez (Atlético) ont été poussés vers la sortie cet été. Alors qu' El Pistolero n'a pas eu les adieux qu'il méritait au Barça, Lionel Messi y est allé de son coup de gueule et n'a pas hésité à tacler sa propre direction.

«Je connaissais déjà la douleur que Lionel Messi ressentait»

« Ce sera bizarre de te voir avec un autre maillot et encore plus de t’affronter. Tu méritais qu’ils te disent adieu comme ce tu es : l’un des joueurs les plus importants de l’histoire du club, qui a réussi des choses importantes avec le groupe et individuellement. Et pas qu’ils te jettent comme ils l’ont fait. Mais la vérité, c’est qu’à ce niveau, plus rien ne me surprend. J’avais commencé à me faire à l’idée mais aujourd’hui, je suis entré dans le vestiaire et la vérité est tombée, raconte aussi l’Argentin. Que ça va être difficile de ne pas continuer de partager au quotidien avec vous, sur les terrains comme en dehors. Vous allez beaucoup nous manquer. Ça fait beaucoup d’années, beaucoup de maté, de repas, de soirées… Beaucoup de choses qu’on n’oubliera jamais, toutes ces journées ensemble. (…) Je te souhaite le meilleur pour ce nouveau défi. Je t’aime beaucoup, je vous aime beaucoup. A bientôt mon ami » , avait pesté Lionel Messi sur son compte Instagram . Alors qu'il s'acclimate peu à peu à sa nouvelle vie à l'Atlético, Luis Suarez est revenu sur les coulisses de son départ et sur la réaction de son grand ami après son transfert.

«J'ai pleuré à cause de ce que je vivais»