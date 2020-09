Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi fracasse le Barça pour le départ de Luis Suarez !

Publié le 25 septembre 2020 à 12h30 par Arthur Montagne

Suite au départ de Luis Suarez, qui s'est engagé avec l'Atéltico de Madrid suite à la volonté du Barça de se séparer de son attaquant, Lionel Messi est sorti du silence et fracasse sa direction suite à la gestion du dossier Suarez.

« C'est très difficile pour moi ». Par ces quelques mots, Luis Suarez a affiché sa tristesse suite à son départ du FC Barcelone officialisé jeudi. Après six années passées en Catalogne, le Pistolero s'est donc engagé avec l'Atlético de Madrid qui a déboursé 6M€ dans ce dossier. L'international uruguayen va laisser un vide au sein du vestiaire catalan, notamment auprès de Lionel Messi dont il était très proche. « Tout le monde connaît la relation que j'ai avec Leo. Quand je suis arrivé à Barcelone, ils m’ont dit de faire attention avec Leo parce que je suis un attaquant. Mais durant le temps que nous avons passé ensemble, nous avons essayé de faire de notre mieux. Leo, nous nous connaissons tellement que nous savons ce que nous pensons l'un de l'autre. Nous sommes assez grands pour nous donner des conseils. Que nous nous affrontions dans des matchs compliqués ne changera pas notre relation », confiait Luis Suarez lors de la conférence de presse annonçant son départ. Et visiblement, Lionel Messi est également très touché par le départ de son ami.

«La vérité, c’est qu’à ce niveau, plus rien ne me surprend»

Il faut dire que c'est un nouveau coup dur pour Lionel Messi. Agacé par la direction du Barça depuis de longues semaines, l'Argentin a même réclamé son départ cet été. Mais alors qu'il pensait pouvoir partir libre, le sextuple Ballon d'Or a été refroidi par Josep Maria Bartomeu qui lui a demandé de réunir 700M€ pour se libérer de son contrat, somme correspondante à sa clause libératoire. Contraint de rester contre son gré, Lionel Messi voit l'un de ses fidèles amis au Barça le quitter. Et dans un message publié sur un Instagram , La Pulga s'en prend directement aux dirigeants du club catalan en pointant du doigt la gestion du cas Suarez : « Ce sera bizarre de te voir avec un autre maillot et encore plus de t’affronter, écrit Lionel Messi. Tu méritais qu’ils te disent adieu comme ce tu es : l’un des joueurs les plus importants de l’histoire du club, qui a réussi des choses importantes avec le groupe et individuellement. Et pas qu’ils te jettent comme ils l’ont fait. Mais la vérité, c’est qu’à ce niveau, plus rien ne me surprend . » Le message en direction du Barça est très clair...

Messi très affecté par le départ de Suarez

Par conséquent, Lionel Messi ne se cache plus de ses différends avec sa direction et les affiche publiquement, comme il l'avait fait lorsqu'il a annoncé qu'il restait finalement au Barça. Malgré tout, cela ne l'empêche pas de rendre un vibrant hommage à Luis Suarez dans la suite de son message : « J’avais commencé à me faire à l’idée mais aujourd’hui, je suis entré dans le vestiaire et la vérité est tombée, raconte aussi l’Argentin. Que ça va être difficile de ne pas continuer de partager au quotidien avec vous, sur les terrains comme en dehors. Vous allez beaucoup nous manquer. Ça fait beaucoup d’années, beaucoup de maté, de repas, de soirées… Beaucoup de choses qu’on n’oubliera jamais, toutes ces journées ensemble. (…) Je te souhaite le meilleur pour ce nouveau défi. Je t’aime beaucoup, je vous aime beaucoup. A bientôt mon ami . » Un message très émouvant qui démontre que Lionel Messi est de plus en plus isolé a FC Barcelone. En attendant, le capitaine du Barça retrouvera Luis Suarez le 22 novembre prochain à l'occasion du déplacement sur la pelouse de l'Atlético de Madrid.