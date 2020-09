Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria se livre sur le recrutement de Luis Henrique !

Publié le 25 septembre 2020 à 10h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM vient d’officialiser l’arrivée de Luis Henrique, Pablo Longoria a livré ses vérités sur le profil de l’attaquant brésilien qu’il considère comme un élément très prometteur.

Ce vendredi matin, l’OM a officialisé le recrutement de Luis Henrique (18 ans), qui arrive en provenance de Botafogo. Avec un transfert évalué à hauteur de 12M€, l’attaquant brésilien débarque avec le statut d’espoir prometteur, et André Villas-Boas a donc finalement obtenu son renfort offensif tant attendu. Interrogé sur le site officiel de l’OM après l’officialisation du transfert d’Henrique, Pablo Longoria a livré ses vérités à ce sujet.

« Il va nous amener des choses intéressantes »