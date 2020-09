Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Florian Thauvin lâche une bombe sur son avenir !

Publié le 25 septembre 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 25 septembre 2020 à 8h17

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Florian Thauvin se pose de nombreuses questions sur son avenir. Et alors qu'aucune discussion n'a débuté au sujet d'une prolongation, l'international français n'écarte pas l'hypothèse d'un départ libre à la fin de la saison.

Après une saison blanche à cause d'une blessure à la cheville, Florian Thauvin est bien de retour pour le plus grand bonheur d'André Villas-Boas. Et pour cause, le Champion du monde réalise un début de saison très convaincant avec deux buts et deux passes décisives. Cependant, l'avenir du numéro 26 de l'OM est toujours une source d'interrogation. Et pour cause, son contrat prend fin en juin 2021, et comme le10sport.com vous le révélé depuis plusieurs mois, le club phocéen ne s'est toujours pas manifesté concrètement en proposant une prolongation à Florian Thauvin. Il faut dire que la situation financière de l'OM l'empêche d'offrir une revalorisation salariale à son joueur qui n'a aucun intérêt à accepter une baisse de ses revenus comme l'ont fait Dimitri Payet et Steve Mandanda. Du haut de ses 27 ans, Florian Thauvin est encore dans la force de l'âge et peut très bien envisager une aventure dans un bon club étranger.

Thauvin envisage de partir libre