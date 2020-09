Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Luis Henrique, quel joueur l’OM doit-il désormais recruter ?

Publié le 25 septembre 2020 à 8h00 par La rédaction

A la recherche d’un renfort offensif, André Villas-Boas a vu son souhait être exaucé avec Luis Henrique. Toutefois, le mercato de l’OM pourrait encore loin d’être terminé. Qui faudrait-il alors encore recruter ?

Avec la Ligue des Champions en plus à jouer cette saison, l’OM se devait de recruter pour pouvoir faire bonne figure sur tous les tableaux. Toutefois, avec les finances dans le rouge du club phocéen, on annonçait un mercato compliqué pour André Villas-Boas, qui avait pourtant de grosses attentes pour cette intersaison. Finalement, aujourd’hui, l’entraîneur de l’OM peut avoir le sourire puisqu’il a les renforts désirés avec les arrivées de Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo et donc Luis Henrique, qui vient renforcer le secteur offensif. Villas-Boas aura donc une nouvelle solution sur le front de l’attaque avec cette pépite brésilienne. De quoi le satisfaire, mais d’autres surprises pourraient encore intervenir d’ici le 5 octobre.

Luis Henrique et après ?