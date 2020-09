Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Valère Germain poussé vers la sortie par l’OM ? La réponse !

Publié le 25 septembre 2020 à 8h45 par T.M.

Avec l’arrivée de Luis Henrique, Valère Germain devrait voir son temps de jeu se réduire un peu plus. De quoi le rapprocher d’un départ de l’OM ? Pas sûr…

Arrivé en 2017 à l’OM, Valère Germain n’a jamais réussi à s’imposer sur la Canebière. D’ailleurs, aujourd’hui, la situation de l’attaquant d’André Villas-Boas est plus compliquée que jamais. Voyant Marley Aké lui être préféré comme doublure de Dario Benedetto, l’ancien de Monaco se résout à évoluer sur un côté et se mettre seulement quelques minutes sous la dent. Mais cela pourrait un peu plus empirer avec l’arrivée de Luis Henrique en provenance de Botafogo. A un an de la fin de son contrat, à l’OM, Germain pourrait donc se retrouver à un moment important de sa carrière. Ira-t-il se relancer loin du Vélodrome avant la fin de ce mercato ?

Valère Germain est loin d’être parti…