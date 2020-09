Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Luis Henrique est déjà validé par un ancien chouchou du Vélodrome !

Publié le 25 septembre 2020 à 4h00 par A.M.

Arrivé à l'Olympique de Marseille pour 12M€, Luis Henrique est un pari sur l'avenir réalisé par le club phocéen. Et visiblement, Lucho Gonzalez, bien connu du côté de l'OM, semble valider cette recrue.

Alors que l'OM n'a pas hésité à débourser 12M€ pour s'attacher les services de Luis Henrique, André Villas-Boas a dévoilé les qualités de son nouveau talent. « C'est un ailier mais il a les caractéristiques pour jouer avant-centre. Il doit apprendre la position, un peu comme Marley. Sur son talent, on n'a pas de doute. On va travailler ça à l'entrainement (...) Il a la capacité de dribbler et de tirer. Il est étonnant dans les petits espaces. Après il aura d'autres choses à travailler. Son prix ? Il est normal pour ce type de joueur », confie l'entraîneur marseillais en conférence de presse.

Lucho Gonzalez adoube Luis Henrique