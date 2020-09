Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Bos confirme le recrutement d’un attaquant !

Publié le 24 septembre 2020 à 14h15 par G.d.S.S. mis à jour le 24 septembre 2020 à 14h19

Comme prévu, l’attaquant brésilien Luis Henrique va signer à l’OM dans les prochaines heures, et André Villas-Boas s’est confié sur ce nouveau renfort.

Luis Henrique (18 ans) à l’OM, ça brûle ! L’attaquant de Botafogo, annoncé comme étant la grande priorité du club phocéen pour venir garnir le secteur offensif, va effectivement s’engager dans les prochaines heures après avoir atterri ce jeudi matin à Marseille. Pour rappel, cette opération devrait coûter pas moins de 12M€ à l’OM, et André Villas-Boas a confirmé ce jeudi en conférence de presse l’arrivée imminente de Luis Henrique.

« Très content de le voir ici »