Mercato - OM : Le nouvel attaquant de Villas-Boas débarque enfin !

Publié le 24 septembre 2020 à 9h15 par G.d.S.S. mis à jour le 24 septembre 2020 à 9h42

Luis Henrique, attendu comme le nouveau renfort offensif de l’OM en cette fin de mercato estival, devrait bien passer sa visite médicale jeudi avec le club phocéen.

Ces derniers jours, André Villas-Boas n’avait pas hésité à afficher publiquement son envie de voir débarquer un nouvel attaquant, et l’entraîneur de l’OM a finalement été entendu ! Le nom de Luis Henrique (18 ans), jeune joueur de Botafogo, revient avec insistance ces deniers jours, et l’OM aurait intensifié ses négociations pour boucler rapidement son arrivée. Et alors que le dossier semblait stagner ces dernières heures, tout serait sur le point d’être réglé.

Henrique arrive à Marseille