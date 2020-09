Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Premier couac pour l’OM avec sa future recrue ?

Publié le 23 septembre 2020 à 21h30 par Th.B.

L’OM serait sur le point de boucler l’arrivée de Luis Henrique. Le Brésilien quitterait ses terres ce mercredi soir avec cependant un premier pépin physique en amont de la visite médicale.

Ce n’est plus un secret pour personne tant son nom a été lié à l’OM ces derniers jours. RMC Sport en est certain, Luis Henrique (18 ans) sera le futur attaquant de l’OM. À cause de problèmes administratifs dus au Covid-19, il n’aurait pas encore quitté le Brésil, lui qui évolue à Botafogo. Mais son arrivée à l’OM serait bel et bien imminente.

Luis Henrique sur le départ pour l’OM, mais blessé