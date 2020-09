Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau rebondissement de taille pour le nouvel attaquant ?

Publié le 23 septembre 2020 à 13h45 par G.d.S.S.

Même si Luis Henrique semble être l’heureux élu pour venir renforcer le secteur offensif de l’OM cet été, Fluminense serait ouvert à une vente de Marcos Paulo et attend désormais un signe de Pablo Longoria.

Qui sera le nouvel attaquant tant attendu par André Villas-Boas et Pablo Longoria à l’OM ? Ces dernières heures, la piste la plus chaude semblait clairement mener à Luis Henrique (18 ans), le jeune joueur de Botafogo, dont le transfert devrait finalement atteindre les 12M€. Mais un accord avait également été évoqué ces derniers jours entre l’OM et Fluminense pour Marcos Paulo (19 ans), qui remplissait également les critères annoncés par André Villas-Boas sur le profil du nouvel attaquant. Et la presse brésilienne fait état d’un nouveau rebondissement dans ce dossier.

L’OM a une belle ouverture pour Marcos Paulo