Mercato - OM : Longoria ne compte pas faire de folies !

Publié le 23 septembre 2020 à 6h15 par Th.B.

L’OM compte sur l’arrivée d’un attaquant d’ici la fin du marché. Tout porte à croire que l’heureux élu sera Luis Henrique. Mais le possible coup double avec Marcos Paulo ne devrait pas avoir lieu.

Et si l’OM parvenait à frapper deux fois sur le marché des buteurs en recrutant non pas un, mais deux attaquants. Joueur de Botafogo, Luis Henrique serait proche de signer en faveur de l’OM et devrait bientôt s’envoler pour Marseille. Son départ a été retardé en raison de problèmes administratifs liés au Covid-19 selon RMC Sport. Et alors que Lance fait état de la volonté de l’OM de recruter Marcos Paulo, buteur de Fluminense, il n’en serait rien.

Luis Henrique oui, Marcos Paulo non