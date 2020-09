Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Luis Henrique va déjà faire une grosse victime en interne !

Publié le 23 septembre 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que l'OM serait sur le point de recruter Luis Henrique (18 ans), l'arrivée du jeune brésilien devrait un impact au sein de l'effectif. Et Valère Germain semble en danger.

« La situation est claire pour lui. C'est plus un joueur pour jouer avec deux attaquants. J'ai mis Marley (Aké) en pointe (Ndlr, face à l'ASSE en seconde mi-temps) car on a travaillé avec lui dans cette position depuis le début de la saison. Valère on le met côté droit aux entrainements, sauf qu'il a la concurrence de Thauvin cette année . » Il y a quelques jours, André Villas-Boas faisait le point sur la situation de Valère Germain, très peu utilisé en ce début de saison, mais dont l'entrée en jeu dimanche contre le LOSC a été décisive. Et pourtant, l'ancien Niçois pourrait bien être le grand perdant de l'arrivée de Luis Henrique.

Quid de la situation de Valère Germain

En effet, dimanche soir, André Villas-Boas a confirmé l'arrivée imminente d'un attaquant qui devrait être Luis Henrique (18 ans). Le jeune brésilien, qui présente l'avantage d'être polyvalent et de pouvoir jouer à tous les postes de l'attaque, pourrait donc offrir une alternative non seulement à Dario Benedetto, mais également à Florian Thauvin dans le couloir droit. Une mauvaise nouvelle pour Valère Germain donc qui est également utilisé en tant que doublure au poste de Thauvin. D'autant plus qu'un autre attaquant pourrait débarquer, ce qui complique encore un peu plus la tâche de l'ancien Monégasque.