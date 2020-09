Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Luis Henrique, Pablo Longoria réserve une autre surprise !

Publié le 22 septembre 2020 à 9h45 par A.M.

Alors que l'Olympique de Marseille est sur le point de boucler l'arrivée de Luis Henrique, le club phocéen n'aurait pas fini son recrutement, et Pablo Longoria n'écarterait pas l'hypothèse d'attirer un nouvel attaquant.

Enfin ! Après de longues semaines de recherches, mais également d'échecs sur le marché, l'Olympique de Marseille semble enfin tenir son attaquant. « Oui, je pense que cette semaine, mercredi (il va arriver) », avait lâché dimanche soir André Villas-Boas sans toutefois dévoiler l'identité du joueur. Un mystère levé par RMC Sport qui a révélé qu'il s'agissait de Luis Henrique, jeune brésilien qui évolue à Botafogo. Toutefois, dans la foulée, l'entraîneur de l'OM a lâché un message assez surprenant : « Ça ne veut pas dire que l’on aura terminé notre mercato avec lui . » Autrement dit, il faut encore s'attendre à du mouvement à Marseille, ce qui n'était pas prévu compte tenu du fait qu'avec Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo et donc Luis Henrique, l'OM semble avoir renforcé les quatre secteurs de jeu souhaités par André Villas-Boas.

L'OM veut un autre attaquant