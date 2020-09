Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros coup de froid dans le dossier Luis Henrique ?

Publié le 21 septembre 2020 à 18h30 par B.C.

Alors que l'OM est à la recherche d'un nouvel attaquant, Luis Henrique pourrait prochainement débarquer dans la cité phocéenne d'après RMC. Cependant, au Brésil, on se montre beaucoup plus mesuré au sujet de cette opération.

Ce n'est pas un secret, l'Olympique de Marseille est à la recherche d'un attaquant capable de suppléer Dario Benedetto en attaque. Comme annoncé en exclusivité par le 10 Sport , l'OM s'est notamment intéressé à M'Baye Niang (Rennes) et Luis Suarez (Watford), mais c'est finalement sur un autre joueur que le club phocéen aurait décidé d'avancer comme l'a expliqué André Villas-Boas ce dimanche après le nul contre le LOSC (1-1). « C'est un petit joueur de 18-19 ans qui va arriver pour travailler, qui peut jouer dans les trois positions d'attaque, ce n'est pas un attaquant de référence. C'est une pépite comme vous le dites souvent (…) je pense qu'il prendra l'avion demain soir. Son nom n'est jamais sorti dans les médias », a révélé le coach portugais. Très vite, le nom de Marcos Paulo (19 ans – Fluminense) a circulé, mais ce lundi matin, RMC a annoncé de son côté que le joueur en question s'appelait en réalité Luis Henrique (18 ans – Botafogo). Ce dernier devrait débarquer mardi à Marseille pour signer un contrat de 5 années, une opération estimée à 10M€. Cependant, au Brésil, on se montre moins affirmatif concernant l'arrivée de Luis Henrique du côté du Vélodrome.

Aucune offre formelle de l'OM pour Luis Henrique ?