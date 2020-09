Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : L'arrivée d'un attaquant grâce à … Luis Suarez ?

Publié le 21 septembre 2020 à 14h43 par La rédaction mis à jour le 21 septembre 2020 à 14h45

Alors que le passeport italien de Suarez ne devrait pas arriver dans de brefs délais, la Juventus a abandonné la piste de l'attaquant uruguayen. Mais cet échec pourrait mener la Vieille Dame à son attaquant tant voulu.