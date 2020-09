Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lautaro Martinez, Luis Suarez... Un deal colossal en préparation ?

Publié le 21 septembre 2020 à 12h30 par Amadou Diawara

Bien décidé à se séparer de Luis Suarez, le FC Barcelone pourrait s'en servir pour récupérer Lautaro Martinez. En effet, le club catalan envisagerait d'offrir son numéro 9, Junior Firpo et une belle enveloppe à l'Inter en échange de l'international argentin. De son côté, Luis Suarez verrait d'un bon oeil un départ chez les Nerazzurri.

Alors qu'il a totalement manqué sa saison 2019-2020, le FC Barcelone aurait décidé de faire un grand ménage dans son effectif pour retrouver des couleurs. Dans cette optique, le club catalan voudrait à tout prix se séparer d'un Luis Suarez vieillissant (33 ans). Annoncé avec insistance du côté de la Juventus, El Pistolero aurait pu poser ses valises à Turin lors de cette fenêtre de transferts. Toutefois, il semblerait que cette option soit désormais de l'histoire ancienne, ou, du moins, qu'elle soit remise à plus tard. D'après les dernières indiscrétions de la Gazzetta dello Sport , Fabio Paratici aurait appelé Luis Suarez pour lui annoncer qu'il préférait recruter Edin Dzeko. Si l'option bianconera semblerait s'éteindre pour cet été, Luis Suarez aurait une chance de rejoindre La Vieille Dame dans quelques mois. A en croire le média italien, la Juve pourrait relancer le dossier Suarez au mois de janvier si elle ne parvenait pas à finaliser l'opération Dzeko cet été. A moins qu' El Pistolero ne préfère explorer une autre piste lors de ce mercato estival.

Junior Firpo et Luis Suarez sacrifiés pour Lautaro Martinez ?

Selon les informations du Corriere dello Sport , le Barça aurait monté un nouveau plan pour Lautaro Martinez. Pour faire plier l'Inter dès cet été, les Catalans auraient l'intention de se servir de deux de leurs joueurs. Comme l'a indiqué le média transalpin, la direction du FC Barcelone aimerait proposer Luis Suarez, et Junior Firpo, en plus d'une somme d'argent, à l'Inter pour récupérer Lautaro Martinez en échange. Alors qu'il pourrait d'ores et déjà oublier un départ à la Juve pour cet été, Luis Suarez serait prêt à accepter de relever le défi milanais.

Luis Suarez prêt à dire «oui» à l'Inter ?