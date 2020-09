Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu met fin aux débats pour Lautaro Martinez !

Publié le 19 septembre 2020 à 20h00 par H.G. mis à jour le 19 septembre 2020 à 20h01

Alors que Lautaro Martinez est annoncé comme la grande priorité estivale du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu a admis à demi-mot que le dossier était au point mort.

L’avenir de Luis Suarez semble s’écrire loin du FC Barcelone. Après six saisons passées au Barça, le club catalan a décidé de tourner la page avec celui qu’on surnomme El Pistolero et souhaiterait le remplacer par Lautaro Martinez. Seulement voilà, la piste menant à l’attaquant argentin de l’Inter est onéreuse, les Nerazzurri ne voulant pas entendre parler d’un départ de leur joueur contre moins de 111 M€, soit le montant de sa clause libératoire qui état active lors des deux premières semaines de la session estivale des transferts. Une somme inatteignable pour le FC Barcelone et ses difficultés financières qui se sont accrues après le passage de la pandémie de Covid-19. Ainsi, interrogé en marge du trophée Gamper disputé par le Barça face à Elche ce samedi, Josep Maria Bartomeu a expliqué qu’aucune arrivée ne pourrait être enregistrée sans ventes au préalable.

« II n'y a pas de place pour de nouveaux joueurs si d'autres ne partent pas »