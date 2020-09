Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria pourrait réserver une surprise à Villas-Boas !

Publié le 19 septembre 2020 à 17h30 par A.C.

André Villas-Boas souhaite toujours voir un attaquant débarquer à l’Olympique de Marseille en ce mercato et Pablo Longoria pourrait prendre tout le monde de court !

Il reste une quinzaine de jours avant la fin du mercato et l’Olympique de Marseille a encore un dossier à régler. André Villas-Boas réclame en effet un attaquant de pointe, pouvant épauler Dario Benedetto, puisque Valère Germain semble désormais cantonnée au côté droit. Le coach de l’OM a exprimé ce souhait plusieurs fois ces dernières semaines et encore une fois lors de la conférence de presse précédant le choc contre le LOSC, en Ligue 1. « J'espère si tout va bien on fera venir d'ici la fin du mercato l'attaquant qu'on a choisi » a expliqué Villas-Boas, avant d’évoquer la piste Lucas Alario annoncée par France Football , que nous avons pu vous confirmer. « Si c'est une piste chaude ? Je ne peux vous dire. En Allemagne ? Non... ». Selon nos informations, la piste M’Baye Niang a été récemment relancée par l’OM, mais la concurrence en provenance de Premier League pourrait être compliquée à battre.

L’OM enchaine les échecs...

Surtout que plusieurs pistes semblent s’être refermées, ces derniers jours. C’est notamment le cas de Keita Balde. Pas dans les plans de Niko Kovac à l’AS Monaco, l’attaquant a été lié à l’Olympique de Marseille par son agent, mais à en croire Sky Sport Italia il devrait s’engager avec la Sampdoria de Claudio Ranieri. Récemment l’agent de Boulaye Dia a également évoqué un intérêt de l’OM... qui ne s’est toutefois pas concrétisé. « L’OM ça a été une piste chaude, puis elle s’est refroidie et maintenant on ne sait pas, elle est peut-être mise en attente » a expliqué Frédéric Guerra, au micro de Téléfoot . La situation est semblable pour El Bilal Touré, coéquipier de Dia, que le Stade de Reims a déclaré intransférable et qu’André Villas-Boas a récemment mis de côté. « Oui on était intéressé, il était sur notre liste dès l’an dernier » a confié le coach de l’OM. « Mais là c’est difficile, ce ne sera pas lui, même si c’est un joueur intéressant que j’apprécie ».

Longoria aurait maintenu vive la piste Scamacca !