EXCLU - Mercato - OM : Le vestiaire pousse pour Mbaye Niang, mais…

Publié le 13 septembre 2020 à 8h45 par Alexis Bernard

Courtisé par l’OM, Mbaye Niang reçoit des soutiens de l’effectif marseillais. Mais le dossier semble trop compliqué financièrement.

Sur les tablettes de l’OM, Mbaye Niang est fortement tenté par le projet phocéen. Comme révélé par le10sport.com, les dirigeants marseillais ont récemment repris contact avec l’entourage du joueur pour faire le point et tenter d’avancer. Mais le dossier est complexe, notamment parce que les données financières sont difficiles à contourner pour l’OM. Pour Mbaye Niang, Rennes veut et exige un transfert sec. Côté marseillais, on travaille principalement sur un prêt, avec option d’achat.

Payet pousse pour Niang

André Villas-Boas semble s’être fait une raison et n’hésite plus à déclarer publiquement que Mbaye Niang ne viendra pas à l’OM. Cela n’empêche pas ses dirigeants de continuer à travailler sur le dossier et d’essayer de trouver une solution. Elle semble, à ce jour, quasiment impossible, Rennes étant inflexible. Un dossier dans lequel on retrouve la motivation de plusieurs joueurs importants du vestiaire marseillais. D’après nos sources, on retrouve des joueurs comme Dimitri Payet, qui pousse pour l’arrivée de Mbaye Niang.