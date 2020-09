Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato : L’OM relance le dossier Mbaye Niang !

Publié le 10 septembre 2020 à 10h45 par La rédaction

Sur les tablettes de l’OM, Mbaye Niang a vu les dirigeants marseillais revenir à la charge dans la perspective d’une éventuelle venue cet été.

Il ne reste plus qu’une recrue à boucler du côté de l’OM. Après Balerdi, Nagamoto et Gueye, André Villas-Boas souhaite un quatrième renfort et c’est le secteur offensif qu’il cible, avec un nouvel attaquant. Sur la short-list de l’entraîneur portugais, on retrouve l’attaquant du Stade Rennais, Mbaye Niang, dont l’avenir en Bretagne est plus qu’incertain…

L’OM renoue le contact

Selon nos informations, l’OM vient tout juste de renouer le contact avec l’entourage de Mbaye Niang. Les intentions phocéennes semblent assez claires : tenter quelque chose d’ici la fin du mercato. De son côté, l’international sénégalais espère toujours aller à l’OM. Après le recrutement de plusieurs atouts offensifs, Rennes ne le retiendra pas. Reste à savoir si l’OM tentera une approche sous la forme d’un prêt avec option d’achat ou s’il se tournera vers une stratégie plus surprenante, avec un transfert sec. S’il est vrai que les finances marseillaises sont moribondes, ce scénario n’est pas à exclure…