Mercato - ASSE : Boudebouz à l'origine d'un très gros départ ?

Publié le 10 septembre 2020 à 7h30 par A.M.

Poussé au départ par Claude Puel alors qu'il souhaite rester, Ryad Boudebouz serait au cœur des interrogations de Denis Bouanga qui songerait désormais à quitter l'ASSE.

D'ici le 5 octobre, Claude Puel espère alléger son effectif de manière drastique. Dans cette optique, plusieurs joueurs sont poussés au départ et n'entrent plus dans les plans de l'entraîneur de l'ASSE. Il s'agit entre autres de Stéphane Ruffier, Miguel Trauco, Yann M'Vila, Wahbi Khazri ou encore Ryad Boudebouz. Mais ces départs n'avancent pas réellement puisque dans les plupart des cas, les salaires de ces joueurs refroidissent les éventuels prétendants. Mais leur volonté peut également être un frein à l'image de Ryad Boudebouz. L'international algérien serait effectivement décidé à rester dans le Forez.

Bouanga déçu du traitement réservé à Boudebouz ?