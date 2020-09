Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un coup de tonnerre se prépare pour l'avenir de Denis Bouanga !

Publié le 9 septembre 2020 à 9h45 par A.M.

Bien que Claude Puel ait rapidement pris position pour l'avenir de Denis Bouanga, l'ASSE pourrait songer à se séparer de l'international gabonais qui dispose d'une belle valeur marchande.

Cet été, l'une des priorités de l'ASSE est de dégraisser son effectif. Problème, jusque-là, seuls Franck Honorat et Vagner Dias ont été vendus, ce qui n'est pas suffisant pour renflouer les caisses stéphanoises. Et en interne, les avis divergeraient. D'un côté, Claude Puel souhaiterait se séparer de plusieurs cadres à l'image de Yann M'Vila, Stéphane Ruffier, Wahbi Khazri ou encore Ryad Boudebouz, mais ces dossiers traînent en longueur et les salaires de ces joueurs représentent un gros frein des les négociations. Par conséquent, du côté de la direction, on pencherait plus pour le départ d'un joueur qui possède un grosse valeur marchande à l'image de Wesley Fofana ou Denis Bouanga.

L'ASSE songe à vendre Bouanga