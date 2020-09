Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman a pris les devants pour Coutinho !

Publié le 9 septembre 2020 à 9h30 par A.C.

De retour au FC Barcelone après un prêt plutôt réussi au Bayern Munich, Philippe Coutinho semble déjà avoir convaincu Ronald Koeman.

Il a l’étiquette de plus gros flop de l’histoire du FC Barcelone. Il faut dire que Philippe Coutinho a couté pas moins de 160M€, bonus compris. Soit la plus grande somme dépensée par le Barça sur un transfert. Mais voilà, la Catalogne n’a pas réussi à Coutinho, conspué par les supporters, boudé par Ernesto Valverde et finalement prêté au Bayern Munich, où il a notamment remporté la Ligue des Champions.

Koeman compte sur Coutinho