Mercato - Barcelone : Koeman a définitivement tranché pour Coutinho !

Publié le 6 septembre 2020 à 11h00 par H.G.

Alors que son avenir au FC Barcelone s’est longtemps écrit en pointillés, Philippe Coutinho devrait finalement rester en Catalogne la saison prochaine grâce à Ronald Koeman.

Arrivé au FC Barcelone lors du mercato hivernal 2018, Philippe Coutinho n’avait jamais réussi à s’imposer dans l’effectif catalan. De ce fait, la direction du Barça a choisi de se délester de son salaire en l’envoyant en prêt au Bayern Munich cette saison. Cependant, bien qu’ils disposaient d’un droit d’achat fixé à 120 M€, les Bavarois ont pris la décision de ne pas le recruter définitivement en fin d'exercice et l'ont ainsi renvoyé au FC Barcelone. Par conséquent, il a longtemps été annoncé que le club catalan ne voulait plus de Philippe Coutinho dans son effectif et qu’il souhaitait donc le vendre afin d’engranger des liquidités. Mais c’était sans compter sur Ronald Koeman, qui serait parvenu à inverser la tendance pour l’avenir du milieu offensif brésilien.

Koeman aurait demandé à sa direction de conserver Coutinho !