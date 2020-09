Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’OL prévient Koeman pour Depay !

Publié le 6 septembre 2020 à 4h45 par A.M.

Grand objectif de Ronald Koeman au FC Barcelone, Memphis Depay est encore loin d'avoir quitté l'OL comme l'explique Rudi Garcia.

L'avenir de Memphis Depay est un enjeu majeur à Lyon. Et pour cause, le contrat du capitaine des Gones prend fin en juin 2021 et il n'a toujours pas prolongé son bail. Et Ronald Koeman semble déterminé à l'idée d'attirer celui dont il avait fait le leader offensif de la sélection des Pays-Bas. Mais l'ancien joueur de Manchester United n'a pas encore quitté l'OL comme le confiait récemment Bruno Cheyrou : « Je pense qu’on va être attentif forcément au marché. C’est évident que Memphis est le capitaine, c’est l’un des meilleurs joueurs de notre équipe. Donc je pense qu’ici tout le monde aimerait le garder. Maintenant, le marché décide. Mais encore une fois, le but est d’avoir l’équipe la plus compétitive possible cette saison . »

«Il n’y a pas d’offre pour le moment»