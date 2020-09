Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a un plan pour M’Baye Niang !

Publié le 6 septembre 2020 à 3h45 par A.M.

Bien que l'Olympique de Marseille semble avoir un budget limité pour le recrutement d'un attaquant, le club phocéen n'aurait pas abandonné la piste menant à M'Baye Niang.

« On a bien parlé pour l'attaquant. Nous sommes ouverts à faire un investissement. Sur la question des ventes, l'économie des clubs, c’est comme l'économie familiales. On doit gérer notre budget (…) Pour l'attaquant, je n'aime pas parler publiquement du profil. Avec André, on veut faire un renfort pour l'équipe qui saura renforcer l'effectif. Il va y avoir de la concurrence pour Dario Benedetto, mais c'est le principe essentiel du sport ». Pablo Longoria l'a récemment assuré, l'OM souhaite investir sur un attaquant. Selon La Provence , le club phocéen serait en mesure d'investir entre 5 et 6M€ sur ce poste.

Un prêt avec option d'achat à l'étude ?