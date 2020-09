Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros calvaire en vue pour Dario Benedetto !

Publié le 4 septembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que Pablo Longoria a publiquement affiché son envie de recruter un nouvel attaquant cet été à l’OM, Dario Benedetto pourrait connaître certaines difficultés dans les prochains mois.

Après avoir déjà bouclé les arrivées de Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo, l’OM entend bien poursuivre son recrutement estival dans les semaines à venir. Depuis le début de l’été, il a été question de l’arrivée d’un nouvel attaquant au sein du club phocéen, et Pablo Longoria a confirmé cette tendance. Interrogé mercredi en conférence de presse pour la présentation de Nagatomo, le directeur sportif de l’OM a annoncé une mauvaise nouvelle pour son buteur argentin, Dario Benedetto.

« Il va y avoir de la concurrence pour Benedetto »