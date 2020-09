Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas et Longoria annoncent la grande priorité du mercato !

Publié le 2 septembre 2020 à 14h30 par G.d.S.S.

Engagé dans la prochaine Ligue des Champions, l’OM entend bien présenter une équipe compétitive sur la scène européenne. Et André Villas-Boas ainsi que Pablo Longoria confirment ce mercredi leur volonté de recruter un attaquant dans les semaines à venir.

Le mercato estival de l’OM est plus que jamais mouvementé ! Le club phocéen, très actif dans les sens des arrivées depuis plusieurs semaines, a déjà bouclé les recrutements de Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo, tout cela en plus de l’achat définitif d’Alvaro Gonzalez qui était prêté au club la saison dernière. Mais André Villas-Boas et Pablo Longoria, le nouveau directeur sportif de l’OM, ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin, et ils souhaitent désormais recruter un concurrent de premier choix pour Dario Benedetto en attaque.

« Il va y avoir de la concurrence… »

À l’occasion de la conférence de presse de présentation de Nagatomo à l’OM, ce mercredi, André Villas-Boas a été le premier à prendre la parole à ce sujet : « Recruter Yuto allait à l'encontre de ce que la direction voulait. Mais c'est une grosse opportunité pour nous. Maintenant, j'espère qu'on va pouvoir investir sur un attaquant », a indiqué l’entraîneur portugais. Et Pablo Longoria a ensuite confirmé son souhait de faire venir un renfort offensif à l’OM : « On a bien parlé pour l'attaquant. Nous sommes ouverts à faire un investissement. Sur la question des ventes, l'économie des clubs, c’est comme l'économie familiales. On doit gérer notre budget (…) Pour l'attaquant, je n'aime pas parler publiquement du profil. Avec André, on veut faire un renfort pour l'équipe qui saura renforcer l'effectif. Il va y avoir de la concurrence pour Dario Benedetto, mais c'est le principe essentiel du sport », poursuit le directeur sportif de l’OM. Mais sur quelles pistes le club phocéen peut-il se pencher ?

Les pistes de l’OM en attaque

Bien évidemment, on pense très rapidement au profil de M’Baye Niang (Rennes), qui est annoncé dans le viseur d’André Villas-Boas en attaque depuis le début de l’été. Mais l’attaquant sénégalais semble finalement parti pour rester en Bretagne, d’autant que Rennes réclamerait pas moins de 18M€ pour envisager une vente de son joueur. Par ailleurs, d’autres profils offensifs ont été annoncés dans le collimateur de l’OM comme Islam Slimani (Leicester), Gianluca Scamacca (Sassuolo) ou encore Boulaye Dia (Reims). Affaire à suivre…