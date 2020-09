Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette fois-ci, Villas-Boas veut du lourd !

Publié le 1 septembre 2020 à 3h45 par A.M.

Après avoir attiré trois renforts sans dépenser la moindre indemnité de transfert, André Villas-Boas estime qu'il est désormais nécessaire d'investir sur le marché pour un attaquant.

Malgré ses importants soucis financiers, l'Olympique de Marseille a réussi à se renforcer de belle manière en attirant trois joueurs. Le tout sans verser la moindre indemnité de transfert. En effet, Pape Gueye et Yuto Nagatomo sont arrivés libres suite à la fin de leur contrat au Havre pour le premier et à Galatasaray pour le second, tandis que Leonardo Balerdi a été prêté par le Borussia Dortmund. Désormais, André Villas-Boas souhaite attirer un attaquant afin de boucler son mercato. Mais cette fois-ci, il demande à l'OM d'investir.

Villas-Boas veut investir sur un attaquant